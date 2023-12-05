كاسترو يتسلح بـ رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا؟

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – إيميريك لابورت – علي لاجامي – أليكس تيليس.

الوسط: سيكو فوفانا – أوتافيو مونتيرو – سامي النجعي.

الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ما موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره استقلال دوشنبة مساء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، في الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي المباراة المرتقبة بين نادي النصر السعودي ضد استقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.