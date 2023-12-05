نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملها الآن.. قنوات تنقل مواجهة آرسنال ضد لوتون تاون اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة الجانرز عن القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد لوتون تاون في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء 5-12-2023، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ولوتون تاون في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة آرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال ولوتون تاون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة آرسنال ضد لوتون تاون مساء اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD.