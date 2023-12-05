نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا القادمة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا غدًا الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على ملعب "فيلا بارك"، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 30، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة ثلاث مباريات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ولوتون تاون غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر سيتي في أستون فيلا مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.