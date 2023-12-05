نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. أشهر 5 أهداف للأهلي في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النادي الأهلي، للمشاركة في بطولة مونديال الأندية والتي تنطلق في السعودية، بداية من 12 ديسمير حتى 22 من نفس الشهر.

ويشارك الاهلي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد 8 مشاركات حقق فيها المركز الثالث 3 مرات، واخر المشاركات تحقيق المركز الرابع.

أهداف مؤثرة في مونديال الاندية

تاريخ الأهلي في مونديال الاندية يتضمن الكثير من الأهداف المؤثرة، لكل هدف ذكراه وفرحته الخاصة لدى الأهلي وجماهيره.

وتأتي أبرز خمس أهداف في تاريخ منافسات المونديال كالاتي:

1- عماد متعب: هدف القناص يبقى أحد الأهداف الذهبية في تاريخ الأهلي، كونه أول هدف يسجله المارد الأحمر أمام نادي سيدني في بطولة 2005، والتي كانت في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس.

2-أبو تريكة: هدفين الماجيكو كانوا ضمن الأهداف المؤثرة، وتحديدا في اول برونزية في تاريخ القلعة الحمراء، عام 2006 والذي تفوق فيه على حساب كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، لينجح الأهلي في حصد أولى الميداليات بثنائية أبو تريكة مقابل هدف وحيد.

3- أمادو فلافيو: هدفي تريكة كانوا لقطة النهاية في بطولة قوية، لكن البداية كان هدف فلافيو في شباك أوكلاند سيتي والذي يعد نقطة الانطلاق في عام 2006.



4- علي معلول: التونسي كتب سطرا في تاريخه مع الأهلي بهدف غالي أمام ريال مدريد ليكون ضمن مجموعة لاعبين هزوا شباك الريال عام 2022.

5- محمد هاني: ظهير الأهلي الأيمن كان صاحب لقطة تاريخية في مونديال، توقع فيه الجميع سقوط الأهلي بسبب حرمانه من اللاعبين الدوليين بسبب بطولة أمم افريقيا، هاني حقق الفوز ليفتح الطريق للأهلي لحصد الميدالية البرونزية، وأيضا يرد ثأر قديم أمام مونتيري الذي تفوق بخماسية من قبل على حساب الاهلي.