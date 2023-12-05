نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالترددات.. القنوات الناقلة لمباريات كأس ألمانيا اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة العالمية مباريات بطولة كأس ألمانيا، حيث سيواجه ساربروكن الذي أطاح ببايرن ميونخ من الدور السابق نظيره آينتراخت فرانكفورت في حين سيواجه باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني نظيره بادربورن من الدرجة الثانية.



ومن المقرر أن تقام مباريات دور الستة عشر، حيث تشهد مباراتان فقط تجمع فريقين من البوندسليجا مما يعني أن 4 فرق على الأقل من الدوري الألماني قد تتأهل إلى دور الثمانية ويعد تواجد 6 أندية فقط في دور الستة عشر هو الأقل خلال 3 عقود.



وسيواجه شتوتجارت نظيره بوروسيا دورتموند حامل اللقب 5 مرات بينما سيواجه فولفسبورج الذي أطاح بفريق لايبزيج حامل اللقب نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ.



ويعتبر هومبرج هو النادي الوحيد المتواجد في ذلك الدور من الدرجة الرابعة وسيلعب مع سانت باولي متصدر ترتيب جدول الدرجة الثانية بينما يقابل هيرتا برلين نظيره هامبورج وسيقابل كايزر سلاوترن نظيره نورنبرج وماجديبورج مع فورتونا دوسلدورف.



أما القنوات المفتوحة الناقلة لمبارايات كأس ألمانيا فستنقل قناة دبي الرياضية 1 مباريات كأس ألمانيا بشكل حصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وتتيح القناة مشاهدة مباريات كأس ألمانيا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

يستعرض دوت الخليج الرياضي تردد قناة دبي الرياضية 1 الناقلة لمباريات كأس ألمانيا اليوم على النايل سات عبر التردد التالي:



تردد القناة: 12322.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة دبي الرياضية على ياه سات

تردد القناة: 11823

القمر الصناعي: ياه سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD