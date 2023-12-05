نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في شهر ديسمبر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهات من العيار الثقيل، خلال شهر ديسمبر الجاري، سواء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم؛ أو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فريق الزمالك، قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره سوار الغيني، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر ديسمبر

الخميس 7 ديسمبر، الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة مساءً على ستاد السلام.

- الأحد 10 ديسمبر، الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفيدرالية، الساعة السادسة مساءً على ستاد الجيش برج العرب بالإسكندرية.

- الخميس 14 ديسمبر، الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

- الأربعاء 20 ديسمبر، الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك

والجدير بالذكر أن مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز؛ من المنتظر أن يتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورتس، بينما ستنقل مباريات كأس الكونفدرالية عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.