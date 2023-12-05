نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمود الخطيب يرد على بيراميدز بقرار ناري بسبب مخالفة اللوائح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدرس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، قرارًا ضد نادي بيراميدز بسبب بلاغ من محمد الشيبي لاعب الفريق السماوي، بعد مثول حسين الشحات لاعب المارد الأحمر للتحقيق في النيابة العامة.

وكان الشحات قد دخل في مشادة مع الشيبي أثناء مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، وقرر الأخير التقدم بالشكوى للقضاء ضد لاعب القلعة الحمراء، قبل أن يتم استدعاء حسين الشحات أمس للتحقيق معه وإخلاء سبيله دون ضمانات.

رئيس الأهلي يدرس الرد على بيراميدز من خلال الفيفا

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الرياضي"، أن إدارة الأهلي تدرس التقدم بشكوى ضد نادي بيراميدز للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد مخالفة اللوائح بلجوء الشيبي للقضاء ضد حسين الشحات.

وأضاف، أن اللائحة تنص على أن أي مشاجرة بين لاعبين داخل الميدان من يفضل ويعاقب فيها هو اتحاد الكرة، موضحًا أن هذا من شأن لجنة الانضباط.

كما أوضح، أن بيراميدز سيصبح مهدد بتجميد نشاطه حال تقدم الأهلي بشكوى للفيفا، وهذا أمر يُناقش حاليا داخل إدارة القلعة الحمراء ومنتظر حدوثه خلال الساعات القادمة، إذا استمرت إدارة الفريق الأزرق في هذا الملف.



موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة الإفريقية.