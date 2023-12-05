نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. برشلونة يدرس عرض ليفاندوفسكي للبيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُفكر مجلس إدارة نادي برشلونة حاليًا في دراسة إمكانية عرض مهاجم الفريق، اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يدرس عرض ليفاندوفسكي للبيع

وكان ليفاندوفسكي قد انضم إلى برشلونة في صيف عام 2022، بعد انتقاله من نادي بايرن ميونخ مقابل 40 مليون يورو، ووقع عقدًا يمتد حتى صيف عام 2026.

وفقًا لما ذكره برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يتم التفكير في فرص بيع ليفاندوفسكي خلال الصيف المقبل، في حال ورود عروض جادة، خاصة مع تراجع أداء اللاعب بشكل عام في الموسم الحالي.

وأشار البرنامج إلى أن ليفاندوفسكي يمر بفترة صعبة الآن في مسيرته مع برشلونة، حيث يواجه انتقادات حادة بسبب أدائه. ويظهر القلق من جانب إدارة النادي بسبب تراجع مستوى اللاعب، خاصة بعد الأداء الضعيف في المباراة الكبيرة أمام أتلتيكو مدريد (1-0 لصالح برشلونة).

يجدر بالذكر أن ليفاندوفسكي لم يسجل أي هدف في آخر 3 مباريات، وقد سجل هدفين فقط في آخر 10 مباريات له مع برشلونة. وقد انخفض معدل تسجيل الأهداف لديه هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف في 17 مباراة حتى الآن، بمتوسط هدف كل 166 دقيقة. في المقابل، سجل 41 هدفًا في 63 مباراة خلال الموسم السابق، بمتوسط هدف كل 120 دقيقة.