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أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. كولر يظهر العين الحمراء

ويشارك النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يبدأ مشواره يوم 15 ديسمبر الجاري في افتتاح مبارياته.

وشهدت القائمة التي تتجه إلى جدة، استبعاد مفاجئ بالنسبة للاعب أحمد عبدالقادر لأسباب فنية وعدم قناعته للمدير الفني، بالإضافة إلى صلاح محسن الذي يخرج من حساباته الفنية.

وجاءت قائمة الفريق كالآتي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلى معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأنتوني موديست ومحمود عبدالمنعم كهربا وبيرسي تاو..

فيما جاءت قائمة المستبعدين كالآتي:

صلاح محسن وأحمد عبدالقادر من القائمة بجانب رضا سليم ومتولي وكريم نيديفيد للإصابة زعلوك ومعتز محمد وجهة نظر.



وتقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى السعودية للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، يوم 11 ديسمبر الجاري، على متن طائرة خاصة برئاسة خالد مرتجي أمين صندوق النادي.

ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر، مباراته الأولى يوم 15 ديسمبر المقبل، ضد الفائز من أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا واتحاد جدة السعودي منظم البطولة.

