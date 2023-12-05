نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. مفاجأة مارسيل كولر الغير متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفترة الأحمر المنتظرة، والتي تخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية هذا العام، في منتصف الشهر الجاري.

وتنظم المملكة العربية السعودية، نسخة مونديال الأندية في العام الحالي، والذي يقام في الفترة من 12 إلى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

- قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وشهدت قائمة القلعة الحمراء، مفاجأت من العيار الثقيل، بعد استبعاد بعض الأسماء البارزة، لعدة أسباب، حيث تضمنت قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.

- عبد الفتاح يشارك في مونديال الأندية

واستقر كولر مؤخرا، على ضم خالد عبد الفتاح ضمن القائمة المتجهة إلى السعودية لخوض مباريات كأس العالم للأندية، خاصة بعد إصابة محمد عبد المنعم الأخيرة، وموجة الإصابات التي تضرب خط الدفاع بشكل مستمر بعد غياب متولي، ولحاق ياسر إبراهيم بهم في كشف المصابين.

وفضل كولر اصطحاب عبد الفتاح مع الفريق، خاصة وأن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز بالخط الخلفي، والظهير ووسط الملعب، حال حدوث أي إصابة لأي لاعب.