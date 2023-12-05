نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمدي صفقة مجانية من كندا.. موقف الأهلي من التعاقد مع اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وضع مسؤولو النادي الأهلي مؤخرا، بعض الأسماء على طاولة إدارة القلعة الحمراء، لبحث إمكانية التعاقد معها، خلال انتقالات يناير القادمة، بعد طلب المدير الفني مارسيل كولر، تدعيم بعض المراكز داخل تشكيل الأحمر.

وربطت بعض الأنباء مؤخرا، أسم أحمد حمدي نجم مونتريال الكندي السابق، بالعودة مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء هذا الموسم.

- شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم حمدي

وصرح أحمد شوبير:" النادي الأهلي لم يدرس أو يناقش نهائيا أي فكرة للتعاقد مع أحمد حمدي، مشيرا إلى أن اللاعب أصبح حرا الآن بعد رحيله عن مونتريال الكندي".

وتابع:" اللاعب لم يتم طرح اسمه داخل القلعة الحمراء، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير".

وأعلن نادي مونتريال الكندي، رحيل أحمد حمدي عن الفريق في الأيام الماضية، بعدما أعلن النادي عدم تجديد عقده مع الفريق، ليصبح صفقة حرة حاليا، وبإمكان أي فريق التعاقد معه مجانا.

على جانب آخر، يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الجمعة القادم الموافق 8 ديسمبر الجاري.