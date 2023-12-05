نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. ما السر وراء استبعاد أحمد عبد القادر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشرت أخبار استبعاد أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، كالنار في الهشيم.

وتنطلق أحداث بطولة مونديال الأندية في نسخته العشرين القادمة، في الفترة من الثاني عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

- أسباب استبعاد عبد القادر

وعلم "دوت الخليج الرياضي"، أن جاء قرار المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، باستبعاد الجناح الهجومي أحمد عبد القادر، من القائمة النهائية المتجهة إلى الرياض في الفترة القادمة.

وجاء سبب استبعاد عبد القادر، تراجع مستواه الفني والبدني بشكل كبير، خاصة بعد مشاركة اللاعب في المباريات الأخيرة، كمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز، ليظهر بمستوى مخيب لأمال الجهاز الفني للمارد الأحمر.

- قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.