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أحمد جودة - القاهرة - يخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي اليوم، على هامش مران الفريق استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

فحص طبي لثنائي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

ويستقبل الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في معرفة مدى جاهزية كل من محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ثنائي خط الدفاع، للاعتماد عليهم في المباراة.

ويعاني محمد عبد المنعم من كدمة في الكاحل، بينما يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بكدمة أعلى الركبة تعرض لها في نهاية مباراة يانج أفريكانز التنزاني، بالجولة الثانية.

وكان المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تعادل أمام يانج أفريكانز التنزاني، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثانية في العاصمة التنزانية دار السلام.

