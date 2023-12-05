نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: البايرن يريد نجم إسبانيا.. آس: بيلينجهام الفتى الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 5-12-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

بيلد

سيأتي في الشتاء؟.. البايرن يريد نجم اسبانيا

آس

بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي " الفضل كله يعود إلى انشيلوتي "

جواو فيليكس على نار هادئة

هدف ​كارفخال​ العودة قبل كأس السوبر

ذا صن

عقد تلفزيوني ضخم سيخض البريمييرليح بشكل ايجابي وسكاي تحصل على عدد مباريات اكبر ولا يوجد محتكر واحد