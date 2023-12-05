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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: البايرن يريد نجم إسبانيا.. آس: بيلينجهام الفتى الذهبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 5-12-2023.
الصحف الأوروبية صباح اليوم
بيلد
سيأتي في الشتاء؟.. البايرن يريد نجم اسبانيا
آس
بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي " الفضل كله يعود إلى انشيلوتي "
جواو فيليكس على نار هادئة
هدف كارفخال العودة قبل كأس السوبر
ذا صن
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