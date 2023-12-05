نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيحاء ضد باختاكور اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، لخوض منافسات الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويخوض نادي الفيحاء مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره نادي باختاكور، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2023، في إطار منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والسادسة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا داخل الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تسند مهمه التعليق إلي المعلق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع للفيحاء

يتوقع أن يدخل الفيحاء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

خط الدفاع: البقعاوي – الخيبري – الشويش – بامسعود.

خط الوسط: السفري – الحربي- آوسو – تاختسيديس – موتاري

خط الهجوم:لوبيز.

