نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "60 مليون ريال".. النصر يهزم الهلال والأهلي في سباق التعاقد مع صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي النصر السعودي، حسم ملف احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، من صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، لتدعيم صفوف العالمي.

وأوصى البرتغالي كاسترو مدرب النصر، بضرورة التعاقد مع صفقة جديدة في خط الدفاع، خلال الفترة القادمة لتعزيز هذا المركز.

- النصر يقترب من مدافع الشباب

وأوضحت صحيفة "الإقتصادية" السعودية، أن أعاد مسؤولو النصر من جديد، خطوط الاتصال مع نادي الشباب لضم المدافع المتألق متعب الحربي، لتدعيم الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن إدارة الشباب أظهرت ترحيب كبير بطلب النصر في الحصول على نجم الفريق، حال وصول عرضا رسميا، يصل قيمته إلى 60 مليون ريال سعودي.

ويعتبر الحربي من اللاعبين التي تردهم إدارة النصر لضمهم هذا الموسم، بعد اهتمام الأهلي والهلال بالتعاقد مع اللاعب منذ الانتقالات الصيفية الماضية، بعد

