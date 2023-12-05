نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطلوب في البرازيل.. هل يستغنى حاوي النصر عن مزاملة رونالدو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء عالمية في الساعات الماضية، عن اقتراب أحد نجوم فريق النصر السعودي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وتضع إدارة العالمي في الوقت الحالي، صوب الدراسة لحسم متطلبات الفريق من الصفقات الجديدة، ومعرفة مصير الراحلين عن صفوف الفريق في الموسم الحالي.

- تاليسكا مطلوب في البرازيل

ونشرت صحيفة "geglobo" البرازيلية، أن رئيس كورينثيانز البرازيلي الجديد أوجوستو ميلو، لديه قائمة تضم 10 لاعبين، كأولوية الصفقات الجديدة في يناير القادم، لتدعيم فريقه.

وتابعت الصحيفة، أن مهمة الرئيس الجديد حاليا، هو عودة الفريق للمنافسة من جديد وتدعيمه بقوة، والذي يتصدر تلك التدعيمات، اللاعب البرازيلي تاليسكا نجم النصر السعودي.

وأختتمت، تاليسكا يتصدر مطالب جماهير الفريق داخل البرازيل، في ظل تألقه الشديد في المواسم الأخيرة داخل الدوري السعودي، الذي أصبح يضم بعض نجوم العالم في كرة القدم.

وتتمسك إدارة آل معمر، باستمرار الساحر البرازيلي، ضمن صفوف الفريق في المواسم القادمة، خاصة وأن اللاعب يمتلك عقدا داخل النصر حتى موسم 2026.

