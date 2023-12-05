موعد مباراة ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بنظيره فريق يونيون برلين الألماني، في مواجهة قوية في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024.



ويتواجد الفريق الإسباني ضمن المجموعات الثالثة رفقة كلًا من، نابولي الإيطالي، سبورتينج براجا البرتغالي، ويونيون برلين الألماني، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- ريال مدريد، 15 نقطة.

2- نابولي، 7 نقاط.

3- سبورتينج براجا، 4 نقاط.

4- يونيون برلين، نقطتين.



موعد مباراة ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا



ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الميرنجي أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب "هلسنكي الأولمبي" معقل الفريق الألماني.



ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا



ويمكن متابعة مباراة الفريق الإسباني أمام نظيره الألماني في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

