نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة يونيون برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يونيون برلين الألماني، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024.



ويلتقي الفريق الملكي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بفريق يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "هلسنكي الأولمبي" معقل الفريق الألماني.



ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة يونيون برلين، حيث يتواجد الفريق الإسباني ضمن المجموعات الثالثة رفقة كلًا من نابولي الإيطالي، سبورتينج براجا البرتغالي، ويونيون برلين الألماني.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- ريال مدريد، 15 نقطة.

2- نابولي، 7 نقاط.

3- سبورتينج براجا، 4 نقاط.

4- يونيون برلين، نقطتين.



موعد مباراة ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا



ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الميرنجي أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

