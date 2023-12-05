نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من أيمن دجيش على تصنيف الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب أيمن دجيش الحكم المساعد، وعضو لجنة الحكام السابق عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلقا على تعينات أطقم التحكيم

وقال أيمن:"هو لما تعمل تصنيف لحكام الصافره سواء ممتاز أو القسم التاني أ مش التصنيف ده يبقي الحكم يدير مباريات، طبعا حكام الممتاز هم التقييم الأعلي من وجهه نظرك

وبعضهم حكام صغار واعدين ويلعبوا رابع فقط واقرانهم في المحترفين يديروا من 4 إلى 5 مبارايات".

وتابع:"عشان نعرف احنا بنعد حكامنا إذاي عشان تلعب في الممتاز وعشان محدش يتلغبط هديكوا مثال واحد بس بس الامثله كتير"

أطقم حكام اليوم أبرز الأمثلة



واستكمل:"حكام الدوري الممتاز،ابراهيم محمد. أدار مباراه واحده حكم صافره في الممتاز،أدار 5 مبارايات حكم رابع

حكام المحترفين، احمد ناجي،أدار 5 مبارايات حكم صافره في دوري القسم الثاني أ، أدار 3 مبارايات حكم رابع في الممتاز،أدار 3 مبارايات حكم A VAR في الممتاز".

واستطرد: "علي فكره الحكمين من الحكام الصاعدين الممتازين، بس السؤال مين الاجهز لاداره مباراه في الدوري الممتاز،في مجموعه كبيره توجد في الدوري الممتاز ولا تدير مبارايات لا فوق ولا تحت".

واختتم: "الحكم الصاعد الواعد لا بد من إدارته لبعض المبارايات حتي لو مش في تصنيفه عشان لما يلعب فوق يبقي جاهز لكن كده لما يجي يلعب بعد غياب طويل ليس في مصلحه الحكم ولا مصلحه التحكيم

هو اللي عمل التصنيف لم يذكر ان هناك تصنيف حكم رابع في الممتاز،علي فكره حكام القسم الثاني أ بيلعبوا رابع في الممتاز،طب المفروض اللي في الممتاز مبيصفرش كتير يصفر تح عشان مينفعش حكم يصفر مباراه واحده من اول الموسم مش كده ولا ايه".



وبات تصنيف الحكام المستحدث، محل خلاف بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أنها فرصة لابراز المواهب، وأخر يرى أنها ابعدت العديد من الكفاءات.

