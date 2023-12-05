نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد رسمي من الأهلي على انتقال عمر كمال من مودرن فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، من حسم أول الصفقات الشتوية المنتظرة، خلال انتقالات يناير، بعد توصية المدير الفني السويسري، بتدعيم بعض المراكز داخل تشكيل القلعة الحمراء في الموسم الحالي.

ويأتي عمر كمال عبدالواحد، في أولوية التعاقدات التي يكثف مسؤولو الأهلي مجهوداتها لحسمها في الفترة القادمة.

- تطورات رحيل عمر كمال للأهلي

وأكد عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي:" أن المفاوضات مستمره بين الأحمر وفيوتشر لضم عمر كمال، حيث تشمل المفاوضات رئيس الأهلي مع رئيس مودرن فيوتشر وليد دعبس فقط".

وتابع:" نشاهد هجوم وانتقادات غير واقعية من البعض حول أسباب تأخر حسم الصفقة دون النظر لوجود اعتبارات معينة تخص قائمة وارتباطات الفريق".

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض ثالث مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء الجمعة القادم، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

