نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر ديسمبر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لخوض مواجهات من العيار الثقيل، في شهر ديسمبر الجاري؛ سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز، أو دوري أبطال إفريقيا؛ وبطولة كأس العالم للأندية.



حيث سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق يانج افريكانز، بهدف لكل منهما، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر



الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 8 ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.



الأهلي ضد الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الجمعة 15 ديسمبر.



الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء.



الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين 25 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بكأس السوبر المصري



القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في ديسمبر



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وسيتم بث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

