ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال

ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخالأعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن إصابة مدافعه الدولي داني كارفاخال في ربلة ساقه اليسرى، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي الليلة الماضية: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبين أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، في انتظار تطور حالته".

وخاض كارفاخال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على غرناطة 2-صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البطولة الإسبانية، قبل أن يتم استبداله بلاعب الوسط لوكاس فاسكيس.

من جهتها، أورد العديد من وسائل الإعلام المحلية أن مدة غياب كارفاخال (31 عاما) قد تصل إلى شهر.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن وصيفه جيرونا، ومتقدما بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث.