نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح تذاكر كأس السوبر المصري بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت التذاكر الخاصة ببطولة السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والتي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ ديسمبر الجاري.

طرح تذاكر كأس السوبر المصري بالإمارات

وتم طرح التذاكر عبر موقع:

https://abu-dhabi.platinumlist.net/ar/sport/sport-football/eyptian-super-cup

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي 25 ديسمبر موعدًا لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا فى كأس السوبر المصري فى نسخته الجديدة. وتسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة فى مدينة أبو ظبي.

وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية فى نفس اليوم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.

