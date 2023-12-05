تعرف علي اسعار تذاكر السوبر المصري بدولة الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم ٢٥ ديسمبر من الشهر الجاري مباريات كأس السوبر الرباعي المصري بمشاركة الاهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم ٢٨ من نفس الشهر.

أسعار تذاكر السوبر المصري بدولة الإمارات

وحدد مجلس أبو ظبي الرياضي أسعار التذاكر وتبدأ من ٧ درهم حتى ٢٣٨ درهم عبر موقع

https://abu-dhabi.platinumlist.net/ar/sport/sport-football/eyptian-super-cup

وجاءت الاسعار كالتالي:

الدرجة السابعه:7.08 درهم

الدرجة السادسة 14.17 درهم

الدرجة الخامسة: ٢١.٢٥ درهم

الدرجة الرابعة:28.3 درهم

الدرجة الثالثة:35.4درهم

الدرجة الثانية: 70.84 درهم

الدرجة الاولى:85.01 درهم

VIP:283.38

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي 25 ديسمبر موعدًا لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا فى كأس السوبر المصري فى نسخته الجديدة.

وتسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة فى مدينة أبو ظبي. وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية فى نفس اليوم. وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.



