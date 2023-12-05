نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| فحوصات طبية لـ "أوباما".. وبرنامج تأهيلي خاص لـ "شيكابالا" وعبدالشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة سوار الغيني الأخيرة في الكونفدرالية بشكل أساسي، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



واكتفى الجهاز الفني بأداء هذه المجموعة للتدريبات التأهيلية والبدنية فقط دون المشاركة في باقي فقرات المران وفقا للبرنامج الموضوع لهم منعا لتعرضهم للإجهاد.



وفي نفس الوقت أدى لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من المواجهة الأخيرة جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية بالإضافة إلى تقسيمة فنية في نهاية المران.



وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على منح هذه المجموعة العديد من التعليمات الفنية لتنفيذها استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الفريق السكندري.



-برنامج تأهيلي خاص لـ "شيكابالا" وعبدالشافي



وضع الجهاز الفني للزمالك، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق، على هامش المران الجماعي.



وأدي "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة والاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي لعلاج الإرهاق.



ولم يشارك الثنائي في باقي فقرات المران بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.



-فحوصات طبية وبرنامج تأهيلي لـ "أوباما"



حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على وضع برنامج تأهيلي يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم.



يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة بكدمة في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقام الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية لـ "يوسف أوباما"، وبناء عليه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.



وأدى يوسف أوباما جلسة علاجية داخل العيادة الخاصة بالفريق الأول بمقر النادي، بعدها خاض مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وحرص الدكتور محمد أسامة على الاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته.

مران الزمالك يشهد تصعيد ثنائي 2003



قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتصعيد أحمد رفاعي ومحمد صلاح ثنائي فريق الشباب 2003، للمشاركة في التدريبات التي أقيمت عصر اليوم على ملعب النادي.



يأتي ذلك وفقًا للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول للاستفادة منهم، وشارك الثنائي في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية استعدادًا للمباراة المقبلة.



ويلعب أحمد رفاعي في مركز المدافع، بينما يجيد محمد صلاح اللعب في مركز الجناح، ويعتبر الثنائي من العناصر الأساسية لفريق الشباب مواليد 2003.



وشارك أحمد رفاعي ومحمد صلاح في المباراة الأخيرة لفريق شباب الزمالك 2003 أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.



-تدريبات تأهيلية خاصة لحسام عبدالمجيد



خاض حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وشارك اللاعب في الجزء الأول البدني من المران مع اللاعبين، وبعدها واصل التدريبات بشكل منفرد على هامش المران.



وأدى حسام عبد المجيد مجموعة من التدريبات بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال مرتديًا "قناع واقي" على وجهه بسبب الإصابة التي يعاني منها في الأنف.



ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.