نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاذ علاء لـ "دوت الخليج الرياضي": أسرتي زملكاوية حتى النخاع وهؤلاء وراء تطور مستواي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث معاذ علاء حارس مرمى الزمالك عن سر تطور مستواه مع فريق الشباب وانضمامه للفريق الأول خلال الفترة الماضية.

تصريحات معاذ علاء

وقال معاذ علاء حارس مرمى فريق 2003 بنادي الزمالك والمنضم للقائمة الإفريقية للفارس الأبيض في تصريحات خاصة لـ "موقع دوت الخليج الرياضي": "أصحاب الفضل في تطور المستوى الفني لي كثيرون، حاليًا أتدرب مع الدرجة الأولى ومسجل قائمة إفريقية ومحلية، أشكر كابتن محمد عبد المنصف الذي يعمل معي يوميا ويدربي على كافة الأمور".

وتابع حارس الزمالك: "نفذت كافة التعليمات الفنية التي دربني عليها كابتن محمد عبد المنصف خلال مباراة الأهلي الأخيرة بدوري الجمهورية. أشكر كابتن عبد الواحد السيد وكذلك كابتن حسني مدرب الحراس بفريق 2003".

واسترسل: "أشكر كابتن إبراهيم صلاح مدربي لأنه أعطاني الثقة وكذلك اللاعبون الذين ساعدوني كثيرا خلال مواجهة الأهلي للظهور بمستوى بمستوى مميز. الحمد لله على الفوز وتصدرنا لدوري الجمهورية، كنا رجال وعلى قدر المسؤولية وهذه بداية لحصد اللقب".

دور جمهور الزمالك

وعلق معاذ علاء على دور جمهور الزمالك في انتصارات الفريق خلال الفترة الماضية موضحًا: "الجمهور أعطانا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الأهلي بدوري الجمهورية، الجمهور دائما يحضر قبل المباريات بفترة لدعمنا وأريد أن أشكرهم ودائما الجمهور رقم واحد".

دور الأسرة في تطور مستوى معاذ علاء

وكشف معاذ علاء دور أسرته في ظهوره بمستوى مميز مع الزمالك مشيرًا: "أسرتي هي الأساس في كل شيء، والدتي تقدم لي الطعام الصحي دائما ووالدي يعطيني كل شيء أريده ويدعمني. أشكرهم جدا ودائما داعمين لي".

واختتم معاذ علاء تصريحاته بالقول: "عائلتي كلها زملكاوية ودائما ما يتحدثون معي عن أهمية الانتماء لنادي الزمالك ويحضرون جميع مبارياتي وتدريباتي وكذلك أشقائي".