فريق تويوتا جازو للسباقات يتألق فـي رالي اليابان

اعتلى مؤخرا فريق تويوتا جازو للسباقات منصة التتويج بعد فوزه بالمراكز الثلاثة الأولى على أرضه في رالي اليابان ضمن منافسات بطولة العالم للراليات التي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، ليكمل موسماً حافلاً بالنجاح؛ إذ حقق إلفين إيفانز الفوز بالمركز الأول على متن مركبة تويوتا جي آر ياريس رالي 1 الهايبرِد الكهربائية التي تحمل الرقم 33، تلاه سيباستيان أوجييه في المركز الثاني، وكالي روفانبيرا في المركز الثالث على متن مركبتَيْ تويوتا جي آر ياريس رالي 1 الهايبرِد الكهربائيتَيْن اللتين تحملان الرقم 17 و69 على التوالي.

ويُعَد هذا الفوز الثالث للسائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن في هذا الموسم، والتاسع من أصل 13 رالي هذا العام لفريق تويوتا جازو للسباقات. وكانت شركة تويوتا قد ضَمَنَت بالفعل لقب بطولة المُصنِّعين خلال الجولة 11 في رالي تشيلي، قبل أن يحصل كالي روفانبيرا ويونّي هالتونين على لقبَيْ بطولة السائقين ومساعديهم للمرة الثانية في رالي أوروبا الوسطى.

وبهذه المناسبة قال آكيو تويودا رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور كوربوريشن ورئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: لقد تحقق الكثير من الأمور في رالي اليابان هذا العام. فمن خلال التحسين المستمر، أسهم رالي اليابان هذا العام في تعزيز ثقافة الراليات وجعل من رياضة سباقات السيارات بشكل عام تقليداً أساسياً في موسم الخريف في اليابان. لقد كان الرالي مليئاً بالتجارب الممتعة بالنسبة للمشجعين والسائقين على حد سواء، وكان أكثر ما نال إعجاب الجماهير استخدامنا لملعب تويوتا كأحد المراحل الخاصة من الرالي، مما سمح لنا مشاهدة مهارات السائقين عن قرب، وأتاح لهم القيادة أمام حشد كبير من المشجعين. وإذا واصلنا هذا النوع من الراليات، فأنا متأكد من أن رياضة سباقات السيارات ستصبح ثقافة في اليابان وستحظى بشعبية أكبر. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من بذل جهداً كبيراً لجعل رالي اليابان 2023 قصة نجاح عظيمة.

وتُعَد هذه المرة الثانية التي تُنظَّم فيها بطولة العالم للراليات على طرقات إسفلتية صعبة ووسط تحديات تقنية في جبال أيتشي وجيفو بالقرب من مدينة تويوتا، فيما زاد من صعوبة السباق الأمطار الغزيرة في اليوم الأول. وحقق إلفين إيفانز التقدم على منافسيه في ظل الظروف القاسية، وفاز بمرحلتين وسط الأمطار الغزيرة في فترة الصباح، ليتقدم في نهاية السباق بدقيقة و50 ثانية تقريباً على زملائه في الفريق. وشهد اليومان التاليان المزيد من الظروف المناخية المتقلبة وكانت الطرقات زلقة، لكن إلفين إيفانز نجح في تحقيق الفوز في كلا اليومين ببراعة وخبرة. وفي الوقت نفسه، ركّز سيباستيان أوجييه وكالي روفانبيرا على تعظيم نتيجة الفريق على الرغم من الظروف المناخية الصعبة بدلاً من التركيز على مركزيهما فقط، ليتمكنوا أخيراً من تحقيق المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وشاركت شركة تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل ، وسباق نوربورجرينج للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين أسست شركة تويوتا قسم «تويوتا جازو للسباقات» Tجي آر ، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات»، يسلط قسم «تويوتا جازو للسباقات» Tجي آر الضوء على دور رياضات سباقات السيارات؛ بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف قسم «تويوتا جازو للسباقات» Tجي آر إلى تطوير تقنيات رائدة، وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحُريّة.