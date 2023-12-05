منتخبنا للناشئين للقدم يستأنف اليوم تدريباته قبل التوجه لمحافظة ظفار لخوض بطولة اتحاد غرب آسيا

المنتخبات المشاركة تبدأ التوافد من يوم الجمعة

تبدأ بعد غد الجمعة المنتخبات المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين لكرة القدم والتي تستضيفها محافظة ظفار على أرضية استاد السعادة خلال الفترة من 11-20 ديسمبر الجاري في التوافد الى سلطنة عمان استعدادا لانطلاق البطولة يوم الاثنين المقبل التي تشهد مشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين المجموعة الأولى تضم منتخبنا بجوار العراق واليمن ولبنان والمجموعة الثانية تتكون من منتخبات السعودية وسوريا والأردن والإمارات وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي في المسابقة.

ويستأنف اليوم الأربعاء منتخبنا الوطني للناشئين تدريباته بمعسكره الداخلي قبل التوجه غدا الى محافظة ظفار، حيث اختار المدرب الوطني انور الحسبي ومساعده مصعب الضامري 24 لاعبا للمشاركة في البطولة وهم :عبدالعزيز محمد البلوشي (الخابورة) وقصي جميل المشايخي وفهد جميع المشايخي وزياد علي المطاعني (جعلان) وأصيل أحمد الحبسي (المضيبي) وعلي إبراهيم العويني (صحم) وإبراهيم بدر الشامسي وراشد سليمان السليمي (فنجاء) ووقاص أسعد الأزكي وإبراهيم سالم التميمي والحسن علي القاسمي (مسقط) ورياض محمد الطارشي (الشباب)، ومعاذ يونس الهنائي (الرستاق) واليزن منصور البلوشي وفراس بدر السعدي ومحمد ناصر الصالحي والوليد خالد البريدعي ويزن محمد الخالدي (السويق) ومحمد يعقوب المشايخي (صور) وسليمان داود الخروصي (السيب) وسليمان أحمد المحروقي (البشائر) والمعتصم خالد المقبالي وأحمد سالم العمراني (صحار) وملهم طائر بيت مبارك (الاتحاد).

وسوف تنطلق البطولة يوم الاثنين القادم باقامة مباراتين حيث يستهل منتخبنا مشواره في البطولة بملاقاة المنتخب اللبناني في الساعة الثامنة مساء ويسبق مباراة منتخبنا المباراة الاولى التى تجمع العراق مع اليمن في الساعة الخامسة مساء وفي يوم 12 ديسمبر تقام مباراتان الاولى بين السعودية وسوريا في الساعة الخامسة مساء والمباراة الثانية بين الإمارات والأردن في الساعة الثامنة مساء و يوم 13 ديسمبر مواجهة لبنان مع العراق ومنتخبنا مع اليمن ويوم 14 ديسمبر تقام مباراتان الاولى تجمع الأردن مع السعودية وسوريا أمام الإمارات، فيما يشهد يوم 15 لقاء اليمن ولبنان، ومنتخبنا والعراق، وبعد ذلك يختتم دور المجموعات بعدها بيوم بلقاء سوريا والأردن ولقاء الإمارات مع السعودية. ويخصص يوم 17 للراحة، بينما تقام يوم 18 ديسمبر الذي يليه مباراتا الدور قبل النهائي بين أول المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية، وبين أول المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى، وأخيرًا ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم 20 ديسمبر الجاري.

الجدير بالذكر بان المنتخب الأردني يحمل لقب النسخة التاسعة من البطولة التي أقيمت بضيافته في مدينة العقبة صيف عام 2022، بفوزه بالمباراة النهائية على نظيره اللبناني الذي حلّ وصيفًا بهدف نظيف، وشارك فيها منتخبنا الوطني وتذيل مجموعته بعد خسارته من اليمن والعراق والأردن، وبالمقابل كانت النسخة الثامنة من البطولة أقيمت في السعودية في نهاية عام 2021 وشهدت وقتها فوز المنتخب اليمني باللقب على حساب صاحب الضيافة، وشهدت غياب منتخبنا وشارك أيضا في النسخة السابعة وخسر من الأردن وتعادل أمام فلسطين وغادر من الدور الأول في 2019، وفي النسخة السادسة تغيّب عن المشاركة عام 2018 وكذلك في النسخ التي سبقتها.