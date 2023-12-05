نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي، على ملعب استاد الإسماعيلية، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة، من بطولة دوري نايل.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - إياد العسقلاني - محمد دسوقي.

خط الوسط: مروان حمدي - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: ياو أنور.

وفي نفس السياق، أعلن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، وضم كلا من:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أيمن أشرف - امير مدحت - اسحاق يعقوبو - محمد بسيوني

خط الوسط: سيرجى اكا - سعيدو سيمبوري - أحمد مدبولى - كريم بامبو - عماد فتحى

خط الهجوم: اسامة فيصل

وعلى مقاعد البدلاء:

حسن شاهين - عاصم صلاح - احمد سعيد - إبراهيم حسن - محمودسيد - جريندو - معاذ الحناوي - محمود قاعود - أحمد النادرى.



ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط، حققها الفريق من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة فيما تلقى الهزيمة خلال 5 مباريات، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، حققهم من الفوز في مباراة واحدة، فيما تلقى البنك الأهلي 6 هزائم.