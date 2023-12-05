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أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على صرف مكافأة خاصة لفريق كرة القدم مواليد 2003 بالنادي، بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية للشباب.

مجلس إدارة الزمالك يصرف مكافآت خاصة لفريق 2003 بعد الفوز على الأهلي

وحرص هشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني لفريق 2003 بقيادة إبراهيم صلاح، وتقديم التهنئة لهم بعد الفوز الأخير على الأهلي في بطولة الجمهورية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك للاعبين والجهاز الفني على توفير كافة سبل الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة لهم ولكافة فرق القطاع، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة.

ومن جانبه قدم إبراهيم صلاح المدير الفني للفريق الزمالك مواليد 2003 الشكر لمجلس الإدارة على الدعم والمساندة.

