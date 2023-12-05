نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة شباب بلوزداد الجزائري تصل إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري إلي الاسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

يخوض نادي شباب بلوزداد الجزائري مرانه الأول في الإسكندرية مساء الغد استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 4 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد برج العرب.

