الإسماعيلي يحسم الشوط الأول أمام البنك الأهلي بهدف الساعي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول، من المواجهة التي تجمع بين الإسماعيلي والبنك الأهلي، بتقدم الدراويش بهدف دون رد، عن طريق عمر الساعي.

الإسماعيلي يحسم الشوط الأول أمام البنك الأهلي

ويستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي، على ملعب استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة وضغط من جانب لاعبي البنك الأهلي لمحاولة إدراك هدف التقدم، وسط صحوة من مدافعي الإسماعيلي وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق.

ونجح عمر الساعي، لاعب الإسماعيلي الصاعد في تسجيل هدف التقدم لصالح الإسماعيلي، في الدقيقة 16 من زمن المباراة، عن طريق عرضية من جهة اليسار لعبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الإسماعيلي، استقبلها الساعي بتمريرة بالكعب ليودعها يسار محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي.

استمرت المحاولات الهجومية من الجانبين، عقب إحراز هدف التقدم للإسماعيلي، وسط سيطرة وخطورة واضحة للاعبي البنك الأهلي في محاولة إدراك التعادل، عن طريق الثنائي كريم بامبو وعماد فتحي، وتألق واضح لدفاعات الإسماعيلي وأحمد عادل عبد المنعم، ومحاولات أخرى لصالح الإسماعيلي عن طريق الثنائي عبد الرحمن مجدي وياو أنور في محاولات لتعزيز هدف التقدم.

ويسعى كلا من فريقي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، والبنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، للفوز بنقاط المباراة الثلاث، لتعويض النتائج المتراجعة منذ انطلاق المسابقة المحلية للموسم الجاري 2023/2024 وتعديل المراكز المتأخرة للفريقين بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.



ويحتل فريق الإسماعيلي، قبل مباراة اليوم، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط حققها الفريق من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة فيما تلقى الإسماعيلي الهزيمة خلال 5 مباريات، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، حققها الفريق من الفوز في مباراة، والهزيمة خلال 6 مباريات.

