نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطار السكة الحديد يدك حصون دكرنس بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد فوزا غاليا خارج ملعبه على فريق دكرنس بقيادة أيمن الجمل بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 11 بدورى المحترفين.



دخل فريق دكرنس اللقاء بتشكيل تكون من

محمود عبد المنصف، أحمد الشاذلي، أحمد الدماطي، أحمد جمال، احمد عيد، كاظم صبري، كريم بدير،احمد عصام شيكو،معتز ابراهيم،مؤمن سمير، احمد حسني.

وتواجد في البدلاء..



ابو الفتوح محمد، زياد ياسر،باسم عبد العزيز،مصطفى محمد،جيروم فيليب، محمد رضا،حسام جلال، أحمد معروف.



بينما تكون فريق السكه الحديد من يوسف رحومه،سامي عبد الستار، السعيد وكمال،المتولي محمود،احمد فوزي، احمد ربيع، محمد اشرف، سيرياك اوديور،محمد نادي، محمود كلشط،محمود عبد العاطي.



وتواجد في البدلاء مؤمن جابر، بهاء مجدي، حسين البدري،اسلام الفار، احمد جوده، جون ايفري، محمد جمال، عبد الله جمعه، محمد عصام.



اتسمت المباراة بالقوة والاثاره وسيطر فريق السكة الحديد على اغلب فترات المباراة واستطاع محمد عصام البديل تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 28 من الشوط الثاني

بهذه النتيجة يترفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 18بينما تجمد رصيد فريق دكرنس عند النقطة 12.



طرد الحكم زياد ياسر لاعب دكرنس في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



ادار المباراه الحكم ابراهيم محجوب حكم ساحه وعاونه وليد حميده مساعد اول واحمد احمد زغلول مساعد ثاني محمود منصور حكم رابع.

وتعادل فريق جمهورية شبين مع فريق وادي دجلة سلبيًا.



وتعادل فريق القناة مع فريق ابو قير للاسمده دون اهداف.