نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

فولهام ضد نوتنجهام فورست، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

كريستال بالاس ضد بورنموث، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

برايتون ضد برينتفورد، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي؛ في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي ضد أسيتون فيلا، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.