نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الخطيب يوافق على رحيل لاعب الأهلي ومفاجأة كولر في كأس العالم.. أزمة جديدة في الزمالك وطرح تذاكر السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

محمود الخطيب يصدم الجميع ويوافق على رحيل أهم لاعب في الأهلي

محمود الخطيب

أكد الإعلامي محمد شبانة بأن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، أصبحت أكثر إنفتاحا على مسألة بيع محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن إدارة النادي وضعت شرطا ماليا للموافقة على بيع اللاعب بأن لا يقل العرض المقدم خمسة ملايين دولار إضافة إلى بعض الإمتيازات الأخرى كنسب المشاركة والفوز بالبطولات ونسبة اعادة البيع.

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قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. مفاجأة مارسيل كولر الغير متوقعة

مارسيل كولر

واستقر كولر مؤخرا، على ضم خالد عبد الفتاح ضمن القائمة المتجهة إلى السعودية لخوض مباريات كأس العالم للأندية، خاصة بعد إصابة محمد عبد المنعم الأخيرة، وموجة الإصابات التي تضرب خط الدفاع بشكل مستمر بعد غياب متولي، ولحاق ياسر إبراهيم بهم في كشف المصابين.

وفضل كولر اصطحاب عبد الفتاح مع الفريق، خاصة وأن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز بالخط الخلفي، والظهير ووسط الملعب، حال حدوث أي إصابة لأي لاعب.

وشهدت قائمة القلعة الحمراء، مفاجأت من العيار الثقيل، بعد استبعاد بعض الأسماء البارزة، لعدة أسباب، حيث تضمنت قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.

والد عمر كمال عبدالواحد يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" مصير نجله في الميركاتو الشتوي

عمر كمال عبد الواحد

ترددت أنباء كثيرة خلال الفترة الماضية عن مستقبل عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لفريق مودرن فيوتشر وسط اهتمام مسؤولي الأهلي والزمالك وبيراميدز بضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتواصل موقع "دوت الخليج الرياضي" مع كمال عبدالواحد والد عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر؛ لمعرفة مصير اللاعب الدولي لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وعلق كمال عبدالواحد في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" على حديث هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بشأن استقرار عمر كمال عبدالواحد على وجهته المقبلة: "كابتن هيثم يتحدث عن مستقبل نجلي وكذلك الدكتور وليد دعبس، أنا مثلي مثل الجمهور أقسم بالله أني لا أعلم أي تحرك لمجلس الإدارة".

وتابع والد عمر كمال عبدالواحد: "أنا حاليًا أنتظر معرفة وجهة نجلي، لننتظر ونعرف مسؤولي مودرن فيوتشر إلى أين سيحددوا وجهة اللاعب".

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أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب ملف الصفقات

الزمالك

تخطط إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب، لتحقيق أول الأهداف في مسيرتهم داخل الفريق وهي حل ملف إيقاف القيد بسبب المديونيات وبعض الغرامات الدولية للاعبين الأجانب.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك حالة غضب من جانب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من أحد الأعضاء بسبب تدخله في ملف الصفقات".

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طرح تذاكر كأس السوبر المصري بالإمارات

السوبر المصري

طرحت التذاكر الخاصة ببطولة السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والتي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ ديسمبر الجاري.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي 25 ديسمبر موعدًا لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا فى كأس السوبر المصري فى نسخته الجديدة. وتسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة فى مدينة أبو ظبي.