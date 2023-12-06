نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والتي أبرزها مواجهة المقاولون العرب ضد الداخلية.
موقف النادي الأهلي من ترتيب الدوري المصري؟
يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي النادي الأهلي برصيد14 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 023-2024.
ترتيب الدوري المصري
1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- طلائع الجيش 14 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- مودرن فيوتشر 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- سموحة 12 نقطة
9- المصري البورسعيدي 12 نقطة
10- الزمالك 11 نقطة
11- الجونة 10 نقاط
12- إنبي 10 نقاط
13- بلدية المحلة 9 نقاط
14- الإسماعيلي 7 نقاط
15- فاركو 5 نقاط
16- الداخلية 5 نقاط
17- المقاولون العرب 3 نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط
تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز
تذاع المباريات عبر قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.
تردد قناة اون تايم سبورت 1
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11861
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي
الجودة: HD
تعرف علي تردد قناة اون تايم سبورت 2
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 10853
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الإستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
الجودة: HD