نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيله يؤكد: عمرو ذكي جنني بعد قرار رحيله عن الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر شوقي وكيل اللاعبين، عن أسباب رحيل عمرو ذكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن الدوري الإنجليزي، في ظل تألقه الشديد بعد انتقاله إلى فريق ويجان أتلتيك الإنجليزي.

نادر شوقي يتحدث عن عودة عمرو ذكي

وصرح نادر شوقي وكيل اللاعبين:" أن عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أخطأ في تصرفه بالعودة من ويجان أتلتيك الإنجليزي، إلى الدوري المصري".

وواصل شوقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " عمرو ذكي جنني من تصرفه وأفعاله، خاصةً أنه كان يقدم مستويات مميزة مع ناديه".

وأردف نادر شوقي: "عمرو زكي كان يتعمد يتأخر في العودة من إجازته إلى ناديه، واللاعب تأثر بعد تألقه بالأحاديث حول انتقاله إلى أكبر الأندية وقتها، واتشتت".

واختتم: "عمرو زكي كان يركز بقوة في انتقاله نهائيًا إلى ويجان أتلتيك وبالفعل كانت هذه رغبته الأولى، وكان هناك رغبة لدى النادي بضمه بشدة، ولكن اللاعب تأثر بمن حوله وبدأ مستواه في الهبوط".