نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر شوقي: الزمالك طلب مني ضم غالي ومتعب ومحمد شوقي وهذا رد الثلاثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، تفاصيل هامة حول مفاوضات نادي الزمالك السابقة، لضم ثلاثي النادي الأهلي، عماد متعب وحسام غالي، ومحمد شوقي، بعد تألقهم حينها مع القلعة الحمراء.

وتظل المنافسة بين قطبي الكرة المصرية دائما على ضم اللاعبين المميزين منذ القدم، حيث كان الأهلي أخر فريق يضم نجم من فريقه المنافس وهو إمام عاشور.

الزمالك كان يفاوض متعب وشوقي وغالي

وصرح نادر شوقي وكيل اللاعبين:" أنن نادي الزمالك طلب مني التعاقد مع كل من محمد شوقي وحسام غالي وعماد متعب ثلاثي الأهلي السابق، في فترة من الفترات".

وواصل شوقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " ثلاثي الأهلي كانوا يعكومس موافقة بالجلوس مع الزمالك زوقيًا ولكن كانت تكون جلسة واحدة لا تتكرر".

وأختتم نادر شوقي: "الزمالك كان يستخدم سلاح المال وتقديم عروض مادية باهظة أضعاف الأهلي، ولكن النتيجة كانت معروفة اللاعبين ترفض من الأساس ولم أقنع لاعب منهم بالانضمام للقلعة البيضاء".