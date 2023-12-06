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أحمد جودة - القاهرة - تأهلت فرق فالنسيا وخيتافي وإسبانيول إلى الدور الثالث لكأس ملك إسبانيا بعد أن حققت جميعا الفوز مساء الثلاثاء في الدور الثاني.

تأهل فالنسيا وخيتافي وإسبانيول في كأس ملك إسبانيا

وفاز فالنسيا على مضيفه أروسا 1 /صفر وتغلب خيتافي على مضيفه أتزينيتا 2/ 1 كما انتصر إسبانيول على ضيفه بلد الوليد 3 /1 وتغلب كاستيون على ضيفه ريال أوفييدو 2 /1.

وفي المباراة الأولى، سجل رومان ياريمتشوك هدف الفوز لفالنسيا في الدقيقة الثامنة.

وحسم خيتافي فوزه على أتزينيتا بهدفين لخوانمي لاتاسا في الدقيقتين 53 و74 مقابل هدف لأصحاب الأرض أحرزه جوركشا في الدقيقة 57.

وفاز إسبانيول على بلد الوليد بثلاثة أهداف حملت توقيع جوفري كاريراس وجافي بوادو في الدقائق 24 و43 و90 مقابل هدف للفريق الضيف سجله لويس سالازار في الدقيقة 83.