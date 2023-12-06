نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيزامل ميسي من جديد.. هداف برشلونة السابق على أعتاب إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية عالمية عن اقتراب نادي إنتر ميامي الأمريكي، من ضم صفقة جديدة ضخمة هذا الموسم، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الحالي.

مفاجأة جديدة حول اقتراب المهاجم الدولي لويس سوارز، من الرحيل عن فريقه الحالي جريميو البرازيلي، ومزاملة ميسي من جديد داخل الدوري الأمريكي.

وكان ميسي وسواريز، تجمعهم صداقة وطيده للغاية، منذ وجودهم في برشلونة في المواسم الماضية.

- انتقال سواريز لانتر ميامي

ونشرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن انتقال لويس سواريز إلى صفوف إنتر ميامي أصبح قريبا للغاية، في الموسم الحالي، حيث حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال سواريز إلى إنتر ميامي، والتي ستكون لمدة عام.

ونجح سواريز في تسجيل 27 هدفًا في 53 مباراة بقميص جريميو خلال الموسم، مع العلم إنه كان قد وقع عقدًا لمدة عامين، ولكنه قرر بالاتفاق مع النادي على الاكتفاء بعام.

على جانب أخر، تضع إدارة الفريق الأمريكي، العديد من الأهداف الجديده هذا الموسم لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، والتي يتصدرها نجوم أوروبا وفي مقدمتهم بوسكيتس نجم البارسا السابق.

