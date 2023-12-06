نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة ليفربول يوجه رسالة لصلاح:" لم تحصل على قيمتك في كرة القدم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث لويس جارسيا، نجم ليفربول السابق، عن النجم الدولي المصري محمد صلاح، المتألق بشدة داخل قلعة الريدز في السنوات الأخيرة، والذي أصبح أحد أهم نجوم الأنفيلد في المواسم الماضية، وأهمية تواجده داخل الفريق.

- جارسيا يشيد بصلاح

وجه لويس جارسيا، لاعب ليفربول السابق، إشادة كبيرة بمستوى محمد صلاح نجم الريدز الحالي، في تصريحات لشبكة «ليفربول إيكو»:" صلاح لا يحصل على التقدير المناسب له في عالم كرة القدم بشكل عام".

وتابع:" سيجد صعوبة كبيرة في أن يكون الأول، لكن يجب أن يكون ضمن أفضل 10 لاعبين، في الواقع، حتى ضمن أفضل 5، إذا وضعنا في الاعتبار كل أرقامه التهديفية وما فاز به وكل شيء".

وكسر صلاح العديد من الأرقام القياسية مع ليفربول، سواء بحصد بعض البطولات أو كسر أرقام تهديفية لرموز الفريق في المواسم الماضية، وحصد العديد من الجوائز الفردية.

ولا يزال حلم الدوري السعودي، بالتعاقد مع صلاح قائما منذ الموسم الماضي، بعد فشل مفاوضات نادي اتحاد جدة لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سيعيدون المحاولة من جديد في يناير المقبل.