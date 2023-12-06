نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل يناير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد جلسة مع لاعبي الفريق، للتأكيد على أهمية مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وطالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم والتركيز من أجل تحقيق الفوز.

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل يناير المقبل

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "كولر أكد للاعبي الأهلي أهمية لقاء بلوزداد وضرورة تحقيق الفوز".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين قريبة من الخروج اعارة في يناير، مثل محمد الضاوي كريستو إلى نادي فيوتشر، وكذلك حمزة علاء الذي يريد اللعب أساسيا للمشاركة في الأولمبياد، وهناك أحاديث أيضا بشأن امكانية اعارة احمد عبدالقادر لأحد الأندية خارج مصر".

وأكمل: "هناك رغبة في الأهلي بالتعاقد مع احمد امين اوفا، لكن انبي يريد الحصول على مستحقاته المالية من صفقة حمدي فتحي أولا".