نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024 قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم الفرنسية موعد انطلاق مباريات اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.

ويشهد اليوم الأربعاء على مواجهة وحيدة في الدوري الفرنسي، تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا ونظيره فريق ليون، على أرضية ملعب "فيلودروم".

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024 قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024 قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء.

1- باريس سان جيرمان، 33 نقطة.

2- نيس، 29 نقطة.

3- موناكو، 27 نقطة.

4- نادي ليل، 26 نقطة.

5- ريمس، 23 نقطة.

6- لانس، 22 نقطة.

7- بريست، 21 نقطة.

8- نانت، 18 نقطة.

9- مارسيليا، 17 نقطة.

10- لوهافر، 16 نقطة.

11- ميتز، 16 نقطة.

12- رين، 15 نقطة.

13- مونبلييه، 13 نقطة.

14- تولوز، 13 نقطة.

15- ستراسبورج، 13 نقطة.

16- لوريان، 13 نقطة.

17- كليومون فوت، 10 نقاط.

18- ليون، 7 نقاط.