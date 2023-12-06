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أحمد جودة - القاهرة - استقر إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة تشيلسي مساء اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: لوك شاو، ديوجو دالوت، هاري ماجواير، آرون وان بيساكا.

خط الوسط: كوبي ماينو، سكوت ماكتوميناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي مساء اليوم الأربعاء، عبر قنواتها.