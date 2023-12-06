موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشتوتجارت في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة لها

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الألمانية، نحو مواعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة لمباراة.

ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت في كأس ألمانيا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره نادي شتوتجارت مساء اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2023، في دور الستة عشر من منافسات كأس ألمانيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب مرسيدس بنز أرينا المباراة المرتقبة بين نادي بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت في كأس ألمانيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت في كأس ألمانيا

تذاع أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت عبر قناة دبي الرياضية 1 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس ملك ألمانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التردد: 12226

الاستقطاب: الأفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: SD

تردد أخر على النايل سات بجودة: HD

التردد: 11785

الاستقطاب: الأفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD