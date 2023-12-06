صلاح لا يتوقف.. 3 إنجازات جديدة تنتظر "مو" قبل مواجهة شيفيلد في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المواجهة القادمة أمام شيفيلد يونايتد، لتحقيق إنجازات وأرقام قياسية جديدة داخل الدوري الإنجليزي.

وتبدأ تلك المباراة، مساء غدا الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- 3 أرقام تنتظر صلاح أمام شيفيلد

1- هدف وحيد يفصل صلاح عن تسجيل هدفه رقم 200 بقميص ليفربول ليحتل المرتبة الخامسة في تلك القائمة بين أساطير الدوري الإنجليزي، خلف إيان راش، روجر هانت، جوردون هودجسون وبيلي ليدل.

2- حال تسجيل صلاح هدف سيصبح يمتلك 150 هدفا بالدوري الإنجليزي فقط، باحتساب هدفي تشيلسي.

3- حال تسجيله هاتريك، سيصل إلى 150 هدفا في البريميرليج بقميص ليفربول فقط.

على جانب آخر، تحاول أندية الدوري السعودي من جديد، التحرك في مفاوضات مع نجم منتخب مصر وليفربول، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد فشل التعاقد معه في الصيف الماضي.

