نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ما السر وراء قرار كولر بسفر المستبعدين من قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي اتخذ قرارا مفاجئا بسفر جميع اللاعبين إلى السعودية حتى المستبعدين من قائمة الفريق لمونديال الأندية ٢٠٢٣.

أسباب سفر جميع لاعبي الأهلي المستبعدين من قائمة كأس العالم للأندية

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف.إم، أن هذا القرار جاء بناءا على فرمان من المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر، لمحاولة الرفع من معنويات اللاعبين المستبعدين وعلى رأسهم احمد عبد القادر والضاوي كريستو.

وأضاف شبانة، أن هذا القرار جاء أيضاء تحسبا لإصابة أي لاعب في الفريق، إضافة لتحسب الجهاز الفني في التواجد أكبر فتره ممكنة بالبطولة، والسفر عقبها مباشرة إلى أبو ظبي لخوض غمار منافسات السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.