نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف حقيقة تعاقد ميلان مع توماس مولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن حقيقة تعاقد نادي إيه سي ميلان الإيطالي مع النجم الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الكشف حقيقة تعاقد ميلان مع توماس مولر

ويرغب نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع الألماني توماس مولر خلال الفترة المقبلة مثلما أكدت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة.

ويرتبط مولر بعقد مع نادي بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم الحالي، ولم يجدد عقده مع الفريق حتى الآن ولم يدخل في مفاوضات على الإطلاق.

وأكدت تقارير أن توماس مولر لا يرغب في البقاء في قارة أوروبا من حيث استكمال مسيرته الكروية ويريد الانتقال إلى الدوري الأمريكي بعد إنتهاء عقده مع البايرن.

