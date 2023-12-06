الرياضة

موقف لياو من المشاركة مع ميلان أمام أتالانتا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أخبار سارة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان الإيطالي بشأن إصابة النجم البرتغالي لياو.

موقف لياو من مباراة ميلان وأتالانتا

ويواجه فريق ميلان فريق أتالانتا يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة 15 من عمر بطولة الدوري الإيطالي عند تمام الساعة السابعة.

وأوضحت تقارير صحفية أن لياو بدأ في الركض في الملعب والعودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات وهي خطوة جيدة بشأن عودته.

وسوف يتم استدعاء لياو لقائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان لمواجهة فريق أتالانتا يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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